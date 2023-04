Ex dirigente alteño dice que si prohíben a Choquehuanca ingresar al Chapare, también debería impedirse el ingreso de diputados chapareños a La Paz

“Como la gente de Evo Morales no respeta las leyes, están prohibiendo al vicepresidente (David Choquehuanca) que ingrese al Chapare, entonces los alteños les decimos ‘amor con amor se paga’; los alteños tampoco dejaríamos ingresar a los parlamentarios chapareños al aeropuerto internacional de El Alto ni a la Cámara de Senadores y Diputados ¿eso quieren?”, cuestionó el ex dirigente de la COR alteña.

“El hermano David (Choquehuanca) en Mizque se reúne a las 06:00 de la mañana solo con gente que son afines a los renovadores, él no convoca a otros ejecutivos, no convoca a los alcaldes de la región, no convoca a diputados y esa creo que no es una forma honesta de buscar la unidad en el Movimiento al Socialismo”, justificó el diputado Héctor Arce, quien dijo ser testigo directo de estas reuniones de madrugada.