Ex ministra de salud viaja por tercera vez a Argentina por su condición médica

Por tercera vez, la exministra de Salud María Eidy Roca viajó a la Argentina para someterse a su chequeo médico. En el vecino país, la exautoridad es atendida por médicos especialistas en kinesiología, nutrición, fonoaudiología y terapia ocupacional.



En esta visita, según los médicos, se observó un deterioro de la función respiratoria y disminución de capacidades y habilidades de la vida diaria; sin embargo, la capacidad cognitiva se mantiene intacta.



El tratamiento médico y paliativo que recibe la doctora Roca ha logrado ralentizar el avance de la enfermedad comparado con pacientes que no reciben el mismo tratamiento.



La exministra padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable, de progresión rápida. Se caracteriza por parálisis total del cuerpo de manera progresiva hasta que llega a afectar los músculos de la respiración y el paciente muere por insuficiencia respiratoria. El tiempo de vida promedio es de 3 a 5 años, dependiendo del tratamiento que reciba el paciente.



Roca refiere la necesidad de que en Bolivia se implemente un centro de atención integral para enfermedades neuromusculares y degenerativas.



En la capital cruceña se cuenta con un nuevo centro terapéutico de rehabilitación física, pero por falta de personal no está atendiendo. Los familiares de Roca indicaron que ella misma está liderando una cruzada para visibilizar estas enfermedades y contar con un centro de diagnóstico y rehabilitación integral, que brinde atención en el sistema de salud y que sea accesible a los usuarios, así como promover la investigación y la disponibilidad de medicamentos que no se encuentran en Bolivia.