Ex Presidente Rodríguez está en cruzada contra el prorroguismo judicial y la venia del Gobierno

Una de las críticas más contundentes proviene del ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé quien se encuentra en una cruzada contra el prorroguismo que dispusieron los magistrados y la venia que le dio el Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca.

“VP @laramaDavid se suma a fracción “arcista” y mediante comunicado, sin debate, cierra legislatura avalando “autoprórroga” del TCP que vulnera derechos del pueblo”, escribió el ex mandatario y expresidente también de la Corte Suprema de Justicia, en su cuenta personal de RRSS. El mensaje surge como respuesta al comunicado compartido por la Vicepresidencia y en el que se anuncia la vigencia del receso parlamentario.

Este sábado publicó dos tuits, el primero condenando la decisión de los diputados de no tratar los tres proyectos. El diputado Juan José Jauregui había declarado que los tres proyectos no tenían base jurídica y que por tanto no ameritaba su tratamiento. La segunda publicación se refiere al comunicado de la Vicepresidencia y el receso.