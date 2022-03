Ex zar antidroga de Evo responsabiliza a la Felcn por caso Mundaka y dice que operativos de su gestión están registrados

Escucha esta nota aquí

Hay tela que cortar en el caso Mundaka. Felipe Cáceres fue viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante los casi 14 años que duró el gobierno de Evo Morales. La exautoridad afirmó que “los operativos son de responsabilidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn)”, incluido aquel que se realizó el 30 de julio de 2019 en el aeródromo privado Mundaka.



“La parte política no entra para nada en el ámbito operativo. Sobre este caso, parece que los reportes eran ‘sin novedad’, pero toda la documentación debe estar en el Viceministerio de Defensa Social, está en archivos. Pero, desconozco si hubiera existido ese operativo”, señaló la exautoridad.

Un informe de inteligencia de la Felcn, al que tuvo acceso EL DEBER, señala que la madrugada del 30 de julio de 2019, se ejecutó una operación con el secuestro de cocaína en avionetas que estaban en el aeródromo Mundaka de Cotoca. Según el reporte, Maximiliano Dávila, quien entonces era jefa de la fuerza antidroga del país, “ordenó borrar el operativo”.

Según este reporte, en la pista había hombres armados de nacionalidad colombiana, brasileña y boliviana que ejecutaban recarga de combustible y embarque de droga para enviarlas a destinos en Argentina, Brasil y Paraguay. Ese día se detuvo a varias personas, pero luego la operación fue anulada, señala el reporte reservado.

Además, la operación de la Felcn se ejecutó a raíz de una denuncia que daba cuenta de operaciones aéreas sospechosas, sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Ahora, esa unidad policial anunció investigación para esclarecer el hecho.

“Los operativos, que se realizan a nivel nacional, son de rutina a excepción de cuando se planificaba alguno que era grande. En eso sí la dirección de la Felcn no hacía llegar sus planes, pero con fecha, día y hora, incluso ubicación para solicitar apoyo logístico, ya sean helicópteros, combustible u otro tipo de apoyo”, recordó Cáceres.

Señaló que si hubiesen habido detenidos, la fiscalía antidrogas tendría que haber intervenido. Aseguró que tampoco tuvo, entonces, ningún reporte del Ministerio Público. En todo caso, “la Fiscalía estará haciendo su respectiva investigación y futuramente se hará saber quiénes serán los responsables sobre este caso”, añadió.

“Estamos prestos a cualquier tipo de requerimiento, en este caso de la Fiscalía, para poder hacer nuestros respectivos descargos porque hemos sido funcionarios públicos”, señaló Cáceres en un breve contacto con EL DEBER.

La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, reveló que Dávila, el exjefe antidroga del Gobierno de Evo Morales, ofrecía “protección armada” a los aviones, alguno de ellos de alta gama, que salían desde Bolivia cargados con droga que tenía como destino la nación del norte.

Desde el Gobierno de Estados Unidos se ofreció una recompensa de $us 5 millones para la persona que aporte pruebas que permitan que comparezca ante un tribunal en Nueva York.



El fiscal del tribunal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, consideró en un comunicado emitido en febrero que “Dávila trabajó en asociación con los laboratorios de la droga bolivianos y envió más de mil kilos de cocaína a Estados Unidos”.



Asimismo, lo acusa de “abusar de su posición para servirse de policías bolivianos”, armados con ametralladoras, para proteger y transportar envíos de cocaína.

La pasada semana, Cáceres dijo a los periodistas sobre la gestión de Dávila en la Felcn, que él no conoció ninguna irregularidad ni denuncia en su contra que haya sido tramitada por la DEA. “No he matado, no he asesinado, ni soy corrupto ni maleante. En dos años y cuatro meses estuve desarrollando actividades como cualquier boliviano”, insistió.

Aseguró que tanto él como Evo Morales, el jefe del MAS, están abiertos a cualquier pesquisa. “Como cualquier ciudadano boliviano y exfuncionario público, sencillamente por la Ley Safco (ley de Administración y Control Gubernamental) estamos predispuestos a cualquier tipo de investigación y por las instancias que correspondan”, remarcó, entonces.

