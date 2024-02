Excandidatos dicen que ‘emisarios políticos’ condicionan la elección

“Recibí una visita donde me pidieron reunirme con autoridades de alto rango estatal y me solicitaron que yo pudiera presentarme (a esa reunión) con la finalidad de poder escuchar, pero la finalidad era que yo acceda a algunas peticiones que me hicieran a cambio de que yo esté en el cargo”, dijo la joven abogada que fue una de los 198 candidatos que presentaron sus documentos en 2022.

“Los que litigamos todos los días sabemos hacer seguimiento de nuestros trámites, entonces yo iba casi a diario para saber las novedades y cuando quedamos unos 30 para la fase final, se me acercó un colega que era compañero de la universidad y me dijo que si me podía reunir con las principales autoridades, pero cuando me observaron el certificado, ya no hubo contactos”, declaró el profesional.