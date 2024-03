¿Excesos en el festejo del aniversario del MAS?

Aniversario del Movimiento al Socialismo

En el encuentro de La Paz, el presidente Luis Arce reiteró que “el MAS nació de las entrañas de las organizaciones sociales, que son las únicas dueñas… Es el sujeto histórico de todos estos últimos tiempos, es un sujeto histórico porque no es una persona, el MAS es un sujeto histórico, es un sujeto comunitario, es un sujeto que es el pueblo boliviano”, remarcó el mandatario, mientras sus seguidores vitoreaban: “Lucho no está solo, carajo, Lucho no está solo, carajo”