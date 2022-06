Exclusiones y críticas a la OEA, ejes del discurso de canciller Mayta en la Cumbre de las Américas

Escucha esta nota aquí

Las exclusiones de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron el primer eje que abordó el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en la Cumbre de las Américas; así como el ataque contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro. En su intervención también planteó repensar a las instituciones y los organismos.





“Esa nuestra experiencia nos lleva a pensar en el futuro de organizaciones y mecanismos que ya no responden a las necesidades de las naciones, especialmente en Latinoamérica. Al final no estamos obligados a permanecer donde no se reconoce nuestros derechos, ni se puede hallar solidaridad o apoyo en tiempo de crisis, por eso creemos que son necesarios cambios fundamentales antes de que sea demasiado tarde”, arengó el jefe de la diplomacia boliviana.





La IX Cumbre de las Américas se inauguró este jueves en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y prevé terminar sus sesiones este viernes con la emisión de un documento firmado por los participantes, donde se detallen las conclusiones.





El país anfitrión decidió no enviar invitaciones a los gobiernos de, Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que fue censurado por algunos países de esta parte del continente.





“Rechazamos, por eso, la calificación unilateral sobre qué país es o no es democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma”, dijo el canciller en su discurso ante los representantes internacionales.





Entre los países que asisten este año, ya sean los presidentes o algún otro funcionario, se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y Uruguay. Entre los países que no confirmaron su asistencia se encuentran El Salvador, Guatemala, México y la Comunidad del Caribe.





“Que la sede de esta Cumbre sea Estados Unidos no les da la potestad para realizar exclusiones, minando el espíritu de la carta de Naciones Unidas y otros documentos fundamentales para las relaciones internacionales, lamentablemente tampoco la Organización de los Estados Americanos y su secretaría general son hoy garantes de la institucionalidad del estado de derecho y de respeto a los derechos humanos”, lanzó Mayta por segunda vez.





Aseguró que la ausencia del Presidente, Luis Arce, se debe precisamente a esta decisión unilateral de EEUU de no invitar a todos los países de la región.

