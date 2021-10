Exconsejera de la Magistratura dice que nunca se extraviaron los expedientes y acusa injerencia del ministro Lima

Escucha esta nota aquí

Dolka Gómez, exconsejera de la Magistratura, afirmó este lunes que nunca se extraviaron los expedientes de esa instancia, como señala el ministro de Justicia, Iván Lima. Dijo que se evitó su entrega cuando los apartaron de su cargo, a mediados de año.

“Luego que nos impiden el ingreso a nuestras oficinas, al personal que trabajaba en sus despachos no les dejaron que entreguen esos expedientes, quedaron en algunas oficinas, no sé con qué intenciones, de pronto dicen que se perdieron, desaparecieron, pero siempre estuvieron ahí, de mala fe no los han querido recibir”, afirmó en entrevista a ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

Ratificó que la decisión judicial mediante la que se los apartó de sus cargos “desnaturaliza el voto” y no respeta la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las altas autoridades electas solo pueden ser procesadas y destituidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Nosotros, en el cargo, vivimos atravesando diferentes acusaciones que son parte de la guerra sucia para dañar nuestra imagen, es fácil de convencer a los que nos juzgan, es una de las estrategias para desacreditarnos, jamás se han perdido los expedientes, estaban junto a sus resoluciones”, recalcó.

Advirtió que desde la cartera de Justicia existía “un interés bastante marcado de sacarnos del Consejo de la Magistratura” y reiteró que el fallo de la Sala Constitucional de La Paz, que determina su cese de funciones, “sienta un terrible precedente”

“Buscan consolidar la injerencia, no diré del poder Ejecutivo, pero yo me refiero específicamente al ministro de Justicia, que está haciendo quedar mal al Gobierno”, agregó la exconsejera de la Magistratura.