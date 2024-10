Exdefensora se va del Gobierno porque le pidieron realizar tareas políticas

“De lo conversado con sus portavoces, resulta evidente que mi trayectoria ya no es útil en la gestión pública gubernamental y que la agenda de derechos humanos desde la esfera pública ha sido agotada y desplazada por la agenda política en la cual mi persona - les ratifico - no participará. Como me han señalado, requieren de personas dispuestas a asumir ‘tareas políticas’, y honrosa y humildemente no cumplo ese perfil”, señala la parte central de la carta enviada la mañana de este lunes.