Exfiscal Bravo: "Hasta ahora no vemos una indagación principal para saber si la Policía alertó o no a Sebastián Marset para que huya"

Luego de conocerse que los hijos de Sebastián Marset fueron retirados del colegio tres días antes de la supuesta fuga del narcotraficante uruguayo y su familia, el 29 de julio, surgen varias lecturas sobre la huida del extranjero. P ara el exfiscal antinarcóticos y abogado Joadel Bravo, hay una cadena de indicios probatorios de que Marset fue alertado sobre la existencia de una orden judicial para capturarlo, además observa que hay una actitud omisiva en la Policía para lograr su aprehensión.

“Se hace la cadena de indicios probatorios: el audio, el tema de las salidas de los hijos de Marset del colegio y todo se va alineando a esa teoría de que fue alertado. Además, hay otros elementos y otras informaciones que ya han sido puestos en conocimiento desde que iniciaron las investigaciones a Marset”, dijo Bravo.

Indica que uno de los elementos que se suma a la cadena de indicios es el hecho de que el Gobierno ya había sido alertado en febrero por sus pares de Paraguay, que Sebastián Marset estaba en territorio boliviano, inclusive se sabe que policías paraguayos vinieron al país. “Lo único que tenía que hacer el Gobierno en ese momento era encontrar a Marset, sea donde sea, y ponerlo a consideración de una posible extradición. No tenía que flagrarlo en la comisión de algún delito porque Paraguay y Uruguay lo procuraban”, explicó Bravo.

Recordó que Marset utilizó su identidad real estando en Bolivia, incluso realizó algunos trámites y hasta una funcionaria en Montero le otorgó una documentación. “Era muy sencillo buscar en la base de datos del Segip (Servicio General de Identificación Personal) y saber dónde estaba Marset, hacerle seguimiento, hacerle inteligencia, pero, ¿qué pasó ese día?, de repente dejaron de seguir a una persona muy importante dentro de la búsqueda de posibles autores de delitos, le quitaron el ojo ese día o todos se fueron a descansar”, cuestiona.

Para Joadel Bravo, también llama la atención del por qué el Gobierno no actúa como lo hace con cualquier otro ciudadano común al conocer un audio, sino que salen a la palestra, sin investigación previa, afirmando que es falso el audio en el que presuntamente se escucha a un policía alertando a Marset para que huya porque se había emitido su orden de captura. En criterio del jurista, antes de decir que es falso el audio debe someterse a algunas pericias.

“No hemos conocido de la apertura de una investigación y sale un viceministro a decir que el audio no es real, pero, quién es él para afirmar si es o no falso, él no es perito, se debió haber abierto un peritaje”, cuestiona el abogado.

Tras la fuga de Sebastián Marset, hay jugadores de fútbol, vendedores de inmuebles y otras personas que están aprehendidas y procesadas desde hace más de un mes; sin embargo, en opinión de Bravo, la investigación principal no se está haciendo, que es corroborar si policías estuvieron implicados en la fuga del narcotraficante uruguayo. “Es gravísimo que la Policía haya alertado a Marset y ese es el punto neurálgico de todo esto, tenemos un conjunto de investigaciones, pero hasta ahora no vamos tras la indagación principal que es saber si la Policía alertó o no a Marset”, sostuvo.

Los operativos de búsqueda y las investigaciones que han surgido desde el pasado 29 de julio, cuando la Policía informó que Marser se había dado a la fuga, han dado lugar a varios allanamientos, secuestros de inmuebles, de vehículos y de armas, pero todavía no se da con el paradero del narcotraficante uruguayo.

“Pareciera que Marset era como el Espíritu Santo, estaba presente en todo, pero no se averigua si se alertó o no, que ese es el paso principal, porque hemos quedado mal a nivel internacional, tanto que, Brasil, Paraguay y España no quieren trabajar con Bolivia porque desconfían del accionar. Se ha hecho una serie de averiguaciones, pero no llegamos a lo central que es lo que la población necesita saber si podemos confiar con la Policía o no”, reiteró.

SOBRE MARSET

El exfiscal antinarcóticos señala que Sebastián Marset, pese de ser una persona buscada en dos países, procesado en Arabia Saudita y en otras regiones por ser considerado ‘cabeza del PCC’ (según Infobae), además de ser procurado por el asesinado de un fiscal paraguayo, en Santa Cruz era una persona que se encontraba a placer.

“Marset estaba dentro de un equipo de fútbol, por la vida social que tenía y la relación social (no criminal) hasta con miembros de comparsas, eso nos lleva a sospechar - no lo puedo afirmar- de que Marset estaba a placer y no se hizo nada en contra de él”, manifestó.

También cree que el audio pueda ser una ‘cortina de humo’, pero que eso no significa que se puede tapar la omisión de la Policía. “La actitud omisiva de parte de la Policía para con la aprehensión de Marset se debe averiguar”, insistió.

En opinión de Bravo, Marset ya salió de Bolivia, considerando que tiene fortuna y nexos con organizaciones criminales con presencia en Latinoamérica y Europa.