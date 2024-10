Exfiscal de Tarija dice que Evo Morales sería "intocable" y revela que tiene audios de Lanchipa

"Al parecer sí y eso lo ha demostrado al hacer toda esta cuestión el señor Juan Lanchipa. Yo creo que debería haber reforzado y pensé que estaba mandando a las dos personas para reforzar la investigación como se hizo en otros casos, y no mandar a entorpecer y decir que aquí no se toca nada, que el equipo de fiscales ya no tienen que hacer ninguna actuación a partir de esta fecha si no es bajo la orden del jefe", respondió la exfiscal ante una consulta de EL DEBER.