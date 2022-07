Exigen auditar actuados de la Procuraduría por fracaso en 11 demandas

De acuerdo al detalle de indemnizaciones desde 2012, proporcionado a EL DEBER, suman $us 714.172.535 que se reparten en: la Red Eléctrica Internacional SAU, con $us 65.268.000; Pan American Energy LLC, $us 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia SA (GDF Suez SA), $us 18.425.000 , y Carlson Dividend Facility SA, $us 240.000.

Le siguen pagos a The Bolivian Generating Group LLC, $us 10.245.627; Iberdrola SA e Iberdrola Energía SAU, $us 34.175.648; Paz Holdings Ltd, $us 19.505.531; Rurelec PLC, $us 36.023.114; South American Silver Limited (SAS), $us 25.588.525; Quiborax SA y Non Metallic Minerals SA, $us 42.676.730 y BBVA SA, $us. 105.000.000.