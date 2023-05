Exigen investigación transparente sobre la muerte de Colodro y hay más críticas contra Asfi

La muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, desató una ola de reacciones con una demanda en favor de una investigación, ágil, transparente y oportuna, pero, al mismo tiempo, surgieron nuevos cuestionamientos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) p or haber demorado acciones contra esta entidad financiera.

“Lucho Arce decía: ‘Yo sabía el 2018 o 2019, a mí nunca me comunicaron’. Yo, retornando de Argentina (2020) me informé de un banco llamado Fassil. Cualquier sector privado tiene derecho a organizarse, pero si el hermano Presidente ya sabía y había irregularidades, ese momento era parar para que no haya semejante hechos de extorsión, gravísimos”, afirmó.