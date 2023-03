Exjefe antidroga de Perú: “En Perú hay 65 clanes de narcos que meten pasta base a Bolivia”

Ricardo Soberón Garrido, es ex encargado de la oficina contra las drogas, en diálogo con EL DEBER afirma que Bolivia, Perú y Colombia, comparten el segundo y tercer lugar como productores mundiales de cocaína. Además que en pleno Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en pleno centro del Perú, se ha detectado la presencia de 65 clanes que se dedican al acopio y elaboración de pasta base de cocaína para luego ingresar por Bolivia. También el tráfico de hasta 35 avionetas ilegales por día de las cuales numerosas son procedentes de Bolivia. ¿Cómo ingresa la cocaína del Perú a Bolivia?

Bolivia y Perú comparten la situación de ser segundos y terceros productores mundiales no solo de cocaína sino del oro ilegal, madera y otros recursos naturales que obedecen a una creciente demanda internacional. Esto distorsiona las posibilidades para que nuestros gobiernos puedan tener políticas efectivas. En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Montaro (Vraem), identificamos a 65 organizaciones o clanes que se encargan de adelantar a los productores con dinero, acopiar la hoja de coca, procesarlas en pasta base de cocaína y coordinar con las organizaciones internacionales. Son al menos seis cárteles internacionales. Esto ocurre en el oriente boliviano, particularmente en Beni, Santa Cruz y Pando, que se ven sometidos a la presencia de estas organizaciones para poder transitar la droga hacia su mercado final que es Brasil, hidrobia del Paraná para ir Buenos Aires a Montevideo y luego Europa.



¿Cómo estos 65 clanes se relacionan con las mafias en Bolivia?



En América del Sur, tenemos al temible cártel PCC y Vermelho. Son dos organizaciones con dominio en Brasil, Paraguay y Argentina, para comercializar la droga al exterior. En el Perú tenemos tres organizaciones mexicanas, recuerdo al cártel Jalisco, Nueva Generación y el cártel del golfo. Se encargan de transportar cocaína a México, Estados Unidos y Canadá. Esa es la suerte de mapa del narcotráfico en América del Sur.



¿Por qué la pasta base de cocaína y la hoja de coca del Perú ingresan a Bolivia?



En mi gestión en Perú, 2021 y 2022, hemos podido observar agresiones contra indígenas, una serie de pueblos que reciben el mismo patrón de visitas de personas, compra y alquileres de territorios, intimidación y muerte. Hay presencia de avionetas en pleno centro del Perú. He visto en el cuartel militar en el corazón del (Vraem) colas de ocho avionetas capturadas por autoridades con matrículas boliviana abandonadas o destruidas. Informes reservados de la Fuerza Aérea nos revelan que hasta 35 vuelos en la selva central del Perú por día se registran de avionetas, muchas son bolivianas.



La magnitud del tráfico aéreo de cocaína es muy alta en Perú, tal es así que Estados Unidos se niega a brindar información para interdicción aérea letal. Es muy claro lo que ocurre entre Perú y Bolivia, la pasta base peruana ingresa fácilmente a Bolivia, las avionetas bolivianas ingresan a Perú con facilidad, el mercurio de Bolivia ingresa al Perú y gran parte del oro ilegal del Perú entra a Bolivia.



¿Qué sabe sobre un último accidente aéreo en Perú donde murió quemado el yerno de Jorge Roca ‘Techo e paja’?



Es un hecho de violencia lamentable que confirma el carácter familiar de las redes y conexiones entre los centros de producción de (Vraen) del Perú y mercados en todo el oriente boliviano en Beni, Santa Cruz, Pando.



Lo que debo decir es que Perú Bolivia y Colombia tienen una serie de debilidades institucionales que no les permiten atacar al crimen organizado de manera inteligente.



Durante décadas, esta región del Vraen, en pleno centro del Perú, se ha caracterizado por la violencia, la débil presencia del Estado, el aislamiento y la pobreza.



Se estima que allí se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en Perú.



PERFIL



RICARDO SOBERÓN GARRIDO | Fue el encargado de la oficina de lucha contra las drogas en el Perú. Reconocido jurista de la Facultad de derecho de la Universidad de Lima, experto en relaciones internacionales por la paz de la Universidad de Bradford de Inglaterra.