Exjefe de Umopar denuncia que lo obligaron a abandonar el operativo en el que descubrió las fábricas de droga

Pocas horas después de que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel José María Velasco, informara del descubrimiento y destrucción de cuatro fábricas de pasta base de cocaína, apareció una denuncia del exjefe de Umopar, coronel Erick Terán Mendoza, en la que refiere que él descubrió las cuatro factorías el 24 de marzo pasado y que le fue ordenado abandonar el operativo.





“En ese instante mi persona recibió un montón de llamadas de parte del Cnl. Franco Jaime Arancibia Díaz, quien es Comandante Nacional de Umopar, ordenándome de manera nerviosa y con un tono muy amenazante me dijo ‘salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan, salgan de ahí’”, señala la relación de hechos que presentó el coronel Erick Terán.





La denuncia está dirigida en contra de su camarada Franco Arancibia, a quien acusa de los delitos de uso indebido de influencias, concusión y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pues según su versión, lo obligó a suspender un operativo que ya estaba concluido.





El lunes, el expresidente Evo Morles denunció la existencia de un acto de encubrimiento en favor de narcotraficantes desde la propia Policía. Este martes el director nacional de la Felcn, José María Velasco, encabezó operativos que lo llevaron a las cuatro fábricas en Valle Sacta. Este mismo martes en la noche apareció la denuncia respecto de las mismas fábricas. También Evo Morales lanzó un tuit en el que señala directamente al coronel Velasco de ser el encubridor de narcotraficantes.





Richard Cayoja Choque, abogado del coronel Terán, confirmó a EL DEBER la existencia de la denuncia, dijo que su cliente le relató lo sucedido y por el momento presentaron el memorial a la Fiscalía de Chimoré.





“Nosotros no queremos avanzar más allá, estamos realizando la denuncia contra el coronel Arancibia y veremos después si ampliamos nuestra denuncia”, dijo cuando fue consultado por qué solo denunciaron al Comandante nacional de Umopar y no figuran en el documento las otras autoridades que se relatan en el memorial.





Los jefes





La denuncia afirma que las órdenes de abandonar el operativo no solo fueron del coronel Arancibia, sino que en primera instancia, quien ordenó parar el operativo y salir del lugar fue el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani Espíndola, y luego fue el mismo director nacional de la Felcn, coronel José María Velasco, quien también mandó abortar el operativo en Valle Sacta.





“Me llamó vía celular el sr. Cnl. José María Velasco, quien en 2 oportunidades me dijo, de manera tranquila, que abandone el lugar y yo le pedí garantías para que mi persona y mis elementos salgamos sin que nos agredan los comunarios, ya que nos encontrábamos en un ambiente hostil. También analicé la situación y prácticamente tenía como oponentes a mi Comandante Nacional y a mi Director Nacional de la Felcn, a los comunarios, a los narcotraficantes colombianos y según el cap. Villegas, hasta al mismo viceministro de sustancias controladas. Al verme amenazado con mi familia no me quedaba otra que salir del laboratorio”, relata el memorial.





El documento está dirigido al fiscal José Antonio Cavero, a quien le pide que pueda realizar las actuaciones respecto de esta denuncia; sin embargo esta autoridad declaró que hasta el momento no tiene conocimiento del caso y explicó que él es fiscal de materia y no fiscal antinarcóticos, por tanto, dijo que el memorial deberían derivarlo a otro de sus colegas.





Más adelante, el denunciante explicó que al regresar a su base de operaciones de Chimoré se sorprendió con que fue removido de su cargo de comandante de esa unidad, luego fue convocado por las máximas autoridades del sector, el director nacional de la FELCN, el viceministro de Defensa Social, y el propio comandante nacional de Umopar.





“En esa reunión de manera textual el sr. Viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, y el sr. Cnl. José María Velasco, quien es el Director General de la Felcn, me manifestaron que no podrían trabajar conmigo y que tomaban la decisión de sacarme de la fuerza, así concluyó la reunión”, señala la denuncia.

