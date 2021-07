Exjefe militar enviado a Palmasola dijo que no conocía a Áñez, que nunca habló con Camacho y no recuerda si lo hizo con Tuto

Escucha esta nota aquí

El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, declaró ante la Fiscalía que no conocía personalmente a Jeanine Áñez y que nunca habló con ella ni con Luis Fernando Camacho, mientras que advirtió que no recordaba si tuvo una charla con Jorge Quiroga.

Terceros fue enviado anoche de forma preventiva a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante los hechos de 2019.

El exjefe de la FAB dijo que se enteró de la llegada a la presidencia de Jeanine Áñez el 12 de noviembre por televisión “cuando estábamos reunidos con el comandante en jefe de las FFAA”. Los fiscales le preguntaron quién estaba a cargo de los símbolos presidenciales y si conocía cómo se habría dispuesto la salida de los mismos del Banco Central "para envestir a Áñez. Él contestó que "como comandante de la fuerza aérea, no tenía esa información".

“¿Usted ha coordinado alguna acción o ha sostenido alguna conversación con la señora Jeanine Áñez antes que ella se envista como presidente (sic)?, y la respuesta fue “Ninguna, no la conocía”. Luego le preguntaron si se encontró con líderes cívicos o autoridades política antes de la renuncia de Morales, y el respondió: “Ninguna, no conozco a nadie”.

Se le consultó si es que se comunicó con el expresidente Jorge Quiroga en fechas 11 o 12 de noviembre de 2019. Su respuesta fue: “No recuerdo haberme comunicado con él”.

La declaración de la ex funcionaria de Gobierno, Teresa Morales, hace referencia a que el expresidente Quiroga habló con el comandante de la Fuerza Aérea y le pidió que se emita la autorización para que el avión mexicano en el que estaba Evo Morales despegue. Esta situación se consideró como condición para empezar la negociación de pacificación del país, pero en la misma no se revela que hayan solicitado alguna renuncia.

“Por lo que sabemos, esa autorización efectivamente surtió efecto, puesto que el avión pudo despegar, aunque no logró las autorizaciones de sobrevuelo en distintos territorios. La pregunta que yo me hice en ese momento era quién era Tuto Quiroga para darle instrucciones al comandante de la Fuerza Aérea si no era diputado, ni ministro, ni autoridad de ningún tipo. Solo contaba con el consentimiento de Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Rolando Villena (exDefensor del pueblo) y Jerjes Justiniano (quien representaba a Luis Fernando Camacho)”, dijo Morales.