Exjefes militares acuden a dos poderes del Estado para detener el juicio del caso ‘golpe II’

Escucha esta nota aquí

Cartas dirigidas al presidente de Bolivia Luis Arce; al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; a su par de Diputados, Freddy Mamani, y al ministro de Justicia, Iván Lima, es la última estrategia que utilizaron los militares Palmiro Jarjury y Jorge Terceros para intentar impedir el inicio del juicio del denominado caso ‘golpe II’.





“Nuestro único error fue estar presentes y obedecer la orden del entonces comandante en jefe Williams Kaliman para posar junto a él en la foto de fecha 10 de noviembre de 2019, al momento de la lectura del comunicado, del cual desconocíamos su contenido”, afirman en la misiva conjunta que enviaron los jefes castrenses.





Jarjury y Terceros forman parte de los nueve acusados por el caso ‘golpe II’. Ambos están acusados de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Los exjefes militares aseguran que esos delitos no pueden atribuirles porque no firmaron ningún documento y obedecieron órdenes superiores.





Una extensa relación de hechos fue expuesta por los militares y en la que aseguran que no pudieron cometer delitos porque ellos estaban en sus unidades, tal como les ordenó el ex Presidente Evo Morales. Recordaron que entre el 10 y 11 de noviembre no hubo ninguna muerte y ningún militar estaba en las calles.







su navegador no puede abrir el documento:

Descargalo en este enlace





Sobre la posesión de Áñez como presidenta, los militares afirman que la Fiscalía los acusa de haber participado en el retiro de la Medalla Presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) y que impusieron la Banda a la exmandataria. En su descargo sostienen que identificaron a los militares que participaron de todos esos actos y que son parte de una unidad que no depende de los comandos militares.





El abogado Eusebio Vera dijo que la descripción de las irregularidades en las cartas son una parte de lo que realmente sucedió a lo largo de este tiempo y pidió una auditoría a todo el proceso de investigación e imputación que realizó la Fiscalía.





Terceros fue acusado por el exvicepresidente Álvaro García Linera de haber intentado impedir los vuelos (el 10 de noviembre de 2019) en los que se trasladaron él y Evo Morales del hangar Presidencial de El Alto hasta el aeropuerto de Chimoré. También lo acusó de tratar de evitar el aterrizaje y despegue del avión el presidente Andrés Manuel López Obrador les envió para que los traslade a México.





Lea también PAÍS Áñez presentará 45 testigos y militares procesarán a magistrados si inician juicio Los equipos de defensores están entregando las citaciones a los testigos de descargo