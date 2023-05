Exjesuita boliviano, que fue constituyente, afirmó que fue expulsado de esa orden por denunciar abusos

“No has salido por propia voluntad, hubieras preferido seguir en la Compañía de Jesús y así me lo has reiterado. Con todo, hemos visto conveniente que nos dejes, aunque en contra de tu deseo, porque nos parece muy difícil que puedas llevar las obligaciones que conlleva la vida de comunidad. Eres muy líder, te gusta tomar las propias decisiones y vas adelante, a pesar de que tus compañeros no te sigan”, se lee un fragmento de la carta firmada por el provincial Alaix.