Exjesuita Pedro Lima declara e identifica a otros religiosos en casos de abusos sexuales en Bolivia

El exconstituyente del MAS denunció a la jerarquía de la comunidad de jesuitas y otras autoridades eclesiales por no sancionar a estas personas, es más, ni siquiera los denunciaron, y ante las denuncias lo único que hicieron es removerlos del cargo.

Lima como víctima no quiso brindar más detalles de su declaración porque dijo que el proceso está declarado en reserva.

¿Quiénes los encubrieron? Le preguntaron los periodistas: “Los provinciales Antonio Menacho, Marcos Recolons, Ramón Alaix, René Cardozo, Oswaldo Chirveches e Ignacio Suñol, quienes en su calidad de autoridades podían haber puesto un límite, pero no lo hicieron.

“Como me decía el padre ‘Pica’, mientras al pobre le des techo y comida, el tema sexual no les interesa, eso no puede volver a suceder nunca más”, enfatizó.