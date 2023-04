Exmilitar Santistevan ve negligencia en el ‘salto de la muerte’ y cree que se debería relevar del cargo al comandante del Ejército

Jorge Santistevan, abogado y coronel en servicio pasivo del Ejército, que trabajó durante varios años como instructor de las fuerzas especiales en la Escuela de Cóndores de Sanandita, ve negligencia en la demostración del ‘salto de la muerte’ que se realizó en el aniversario del Colegio Militar y que dejó a dos cadetes gravemente lesionados. Observa que no se está teniendo transparencia en la investigación y cree que se debería relevar del cargo al comandante del Ejército.

“El ‘vuelo del ángel’ o el ‘salto de la muerte’ no es una actividad regular, es solo y únicamente para especialistas. La impericia y la negligencia viene por parte de los instructores como también de los que han realizado la actividad porque se nota claramente que no tenían conocimiento”, cuestionó Santistevan.

Además de que este salto no puede ser realizado por cadetes, el exmilitar explicó que se cometieron otras fallas. Entre ellas, mencionó que no estaban acompañados por los instructores que obligatoriamente deben estar supervisando la acción, tanto en la parte alta de la estructura como en la parta baja para evitar accidentes.

“El instructor de seguridad es el encargado de frenar la caída jalando la cuerda hacia abajo con fuerza ante un inesperado descenso rápido en el que no le dio tiempo al sujeto de frenar, eso no había ”, criticó.

“Hay dos tipos de cuerdas que se pueden usar: la cuerda de calidad estática que no tiene ningún grado de elasticidad y la cuerda dinámica que tiene entre medio y metro y medio de elasticidad que se puede usar siempre y cuando el especialista active el freno de la cuerda al menos tres o cuatro metros antes de tocar tierra. El colchón en este tipo de prácticas también debe estar colocado en la dirección exacta de la caída y debe tener una altura adecuada, y no ser simplemente una colchoneta de gimnasia . También se tendría que investigar si los eslabones eran los correctos”, precisó.

No obstante, para el exmilitar Santistevan no hay transparencia en las investigaciones, puesto que “una comisión investigadora, responsable, que hubiera acordonado el lugar para investigar no se hizo”.