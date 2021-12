Exministra de Evo asume como nueva fiscal departamental de Tarija

Escucha esta nota aquí

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, exministra de Justicia de Evo Morales en 2014, fue posesionada este miércoles 1 de diciembre como nueva fiscal departamental de Tarija. El cambio fue definido por el titular del Ministerio Público, Juan Lanchipa, tras la renuncia de Wilson Tito, que dimitió alegando ser víctima de “presiones políticas”.

“Vamos a priorizar los casos que tenemos sobre la violencia, y el compromiso de trabajar siempre apegados a la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público”, dijo la flamante autoridad.

Respecto a las denuncias de su antecesor, Gutiérrez dijo que desconoce las versiones que emitió, y se limitó a señalar que no tiene por qué contestar dichos aspectos. “Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por algunas presiones, me parece nefasto que una autoridad que estuvo un año diga a su salida esas afirmaciones, por qué no lo hizo en su momento”, agregó.

Al respecto, Lanchipa exhortó a la nueva autoridad cumplir sus funciones con absoluta corrección y un comportamiento ético impecable y negó que se hubieran recibido denuncias de “presión política” o “injerencia”, lamentando el accionar del fiscal saliente.

Sus declaraciones:





“Él en ningún momento hizo conocer un hecho de esa naturaleza, después de dejar sus funciones recién menciona eso, por lo tanto, eso carece de seriedad para nosotros. Nosotros sujetamos las acciones del Ministerio Público en base a la Constitución y las Leyes, las demás actuaciones deben ser respetadas”, enfatizó.

La nueva fiscal departamental nació en el municipio de Bermejo (Tarija), el 16 de febrero de 1973 y reemplazó en el Gabinete de Evo a Cecilia Ayllón.