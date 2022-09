Exministro Characayo y su director fueron sentenciados a ocho años de prisión

El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz determinó sentencia de 8 años de presidio para el ex ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, y su director, Hiper García. El primero cumplirá su condena en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y el segundo en el penal de San Pedro, de La Paz.

El 13 de abril de 2021 Characayo y García fueron detenidos y acusados del cobro de una coima de $us 20.000 como adelanto de un total de $us 380.000 por no revertir la propiedad rural de “El Triunfo II” en el departamento de Santa Cruz.