Exministro Ortiz declara ante la Fiscalía por el caso de supuesto “golpe de Estado”

El exministro Óscar Ortiz se presentó a declarar este jueves ante la Fiscalía de La Paz dentro del caso de supuesto “golpe de Estado” que promueve el MAS, sobre los hechos registrados en noviembre de 2019.

El también exsenador y excandidato a la Presidencia, se trasladó a la sede de Gobierno para brindar detalles sobre su participación en los diálogos de pacificación y la forma en la que Jeanine Áñez llegó al poder.

“He venido a cumplir con lo que establece la ley, a responder todas las preguntas. Estaré atento a lo que me consulten y eso voy a responder, tengamos un poco de paciencia, no sé qué me van a preguntar”, dijo escuetamente al ingresar a dependencias del Ministerio Público.

Ortiz, junto a Ricardo Paz, exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), y Roberto Moscoso, asesor de Samuel Doria Medina, fue convocado para brindar su declaración informativa dentro del proceso.

En días pasados, la comisión de fiscales que investiga el caso recibió la declaración informativa del excoordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, y del asesor de Jorge Quiroga Ramírez, Luis Vásquez Villamor.