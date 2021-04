Exministro Rojo reaparece y refuta las acusaciones en su contra sobre corrupción y malversación de fondos

Escucha esta nota aquí

El exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, reapareció días después de que el actual titular de dicha cartera de Estado, Néstor Huanca, lo acusara de supuestos actos de corrupción y malos manejos, que involucran otros miembros del Gobierno de transición. Estas acusaciones fueron rechazadas por la exautoridad, en conferencia de prensa desde el Comité pro Santa Cruz.

Huanca expuso días atrás que los casos de corrupción se presentaron en varias instituciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Productivo e incluyen el uso de taxis aéreos y de gasolina pagada por el Estado para fines particulares, contratos irregulares, entre otros.

Sin embargo, Rojo se refirió a esta acusación, que implica el gasto Bs 110.000 de combustible para supuesto uso particular de vehículos, señalando que ese material se utilizó para las máquinas que desinfectaron calles en tiempos de pandemia, con la coordinación de otras instituciones públicas, acuerdo que se firmó con la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), labor que fue mediática debido a la exigencia de la emergencia sanitaria y que no se hizo a ocultas.

Los recursos, según Rojo, se utilizaron también para otros ámbitos ligados a combatir la crisis sanitaria y que en ningún momento fue para el uso de taxis aéreos o vuelos particulares. "Me moví en vuelos de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y vuelos comerciales", puntualizó.

Además, precisó que durante su tiempo de ministro, además de permanecer en su domicilio en Santa Cruz por contagio de Covid-19, fungió como delegado presidencial en el mismo departamento, donde reside y lugar en el que estuvo por 25 días cumpliendo las labores encomendadas para hacer frente a la amenaza del Covid-19, en su tiempo más crudo de 2019.

Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía para su investigación, informó el ministro Huanca, quien también impulso otras denuncias contra los exministros Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, de la gestión de Jeanine Áñez, por un presunto daño económico al Estado de Bs 76.378.000.

No obstante, Rojo renunció al cargo de ministro de Desarrollo Productivo durante la primera quincena de mayo de 2020, por lo que adujo no tener responsabilidad alguna en otras cuestiones, por lo que las personas que son citadas por Huanca respecto a este caso no son de conocimiento de Rojo.

"No vine a un Gobierno para hacer política ni valerme de ella lo hice, como persona independiente, por el momento crítico que vivía nuestro país y por mi larga trayectoria empresarial e institucional", apuntó la ex autoridad.



Así fue la desinfección de calles en 2020

"10 equipos de fumigación recorrerán más de 3.500 kilómetros de las calles una distancia mayor de la que separa Santa Cruz con la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) y estarán en todas las vías", informó en aquella ocasión el ex ministro Rojo, en referencia a la desinfección de las calles cruceñas que se dio en la gestión 2020 del Gobierno transitorio.