Exministro Romero busca mediación internacional para defender a Evo

Es por ello que el exministro pidió "al fiscal General del Estado que investigue de oficio este hecho gravísimo, quiero pedirle al Defensor del Pueblo no más titubeos, coadyuve a las investigaciones. Queremos que estas investigaciones sean transparentes, porque no hay estado de derecho en Bolivia, estamos en indefensión, desaparecen personas, mueren testigos claves, no hay confianza suficiente para que los dispositivos institucionales esclarezcan estos hechos", expresó.