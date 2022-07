Exministros de Evo están inconformes con la gestión de Del Castillo, pero respaldan a Arce sobre cambios en la Policía

Escucha esta nota aquí

Los exministros de Evo Morales emitieron un pronunciamiento en respaldo al presidente Luis Arce sobre los recientes cambios en la Policía Boliviana, luego que surgieran escándalos de protección al narcotráfico y violentas muertes en 10 días. Sin embargo, arremetieron contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y calificaron su gestión como "desafortunada".

"Vemos con profunda preocupación la desafortunada gestión en la política de seguridad pública y la conducción por parte del Ministerio de Gobierno de cuya autoridad depende la Policía Boliviana. Los innumerables y permanentes escándalos de corrupción de policías en sus variadas jerarquías han tocado fondo y se ha llegado a un límite insostenible", dice una parte del documento.

Las exautoridades observaron que "a falta de un mando político enérgico" sumado al desprestigio de la Policía Boliviana, se socava la confianza ciudadana en el Gobierno, en el Estado Plurinacional y en el Proceso de Cambio".



La carta con duras críticas no solo a Del Castillo, sino al Gobierno, no lleva la lista habitual de exautoridades que firman el pronunciamiento, sin embargo, la exministra y actual concejal de El Alto, Wilma Alanoca, confirmó a EL DEBER que fue elaborada por un grupo de exministros, aunque no especificó cuántos ni quiénes la firman.



Ayer fue posesionado el nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Orlando Ponce Málaga, quien reemplaza a Jhonny Aguilera Montecinos, que fue alejado de su cargo tras un año y siete meses.

Durante el acto, el jefe de Estado reconoció que existen "malos policías" dentro de esa institución y pidió la reconstrucción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de los cuestionamientos que hubo por el triple asesinado en Porongo y las contradicciones sobre la captura del principal acusado de este caso, Misael Nallar Viveros.



Los exministros de Evo también advierten de un posible "pacto de silencio y complicidad" para encubrir delitos entre altos servidores del Ministerio de Gobierno y los mandos policiales.

"Parecería que, como en los viejos tiempos del neoliberalismo, se ha producido un pacto de silencio y complicidad entre altos funcionarios del Ministerio de Gobierno y mandos policiales en torno a escandalosos casos de corrupción y encubrimiento de delitos que dañan no solo la seguridad del país, la reputación del Estado Plurinacional en el contexto internacional, la imagen del Gobierno actual sino, también, todo lo que se ha logrado desde el año 2006, que ya es patrimonio de nuestro pueblo", sentenciaron.

