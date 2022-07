Exministros de Evo llaman ‘incapaz’ a Del Castillo y ven falta de mando político

Los exministros de Evo Morales arremetieron contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y calificaron su gestión de “desafortunada” para luego llamarlo “incapaz” por no precautelar la seguridad del Estado tras los escándalos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). No solo eso, de forma sutil y en medio de un extenso pronunciamiento aluden a la gestión del presidente Luis Arce y refieren que hace “falta un mando político enérgico”.

“El desprestigio diario de la Policía Boliviana y la falta de un mando político enérgico, eficiente y transparente socava la confianza ciudadana en el gobierno, en el Estado Plurinacional y en el proceso de cambio por el que millones de bolivianos lucharon durante décadas”, señala el tercer párrafo del pronunciamiento.

El documento que contiene duras críticas no solo a Del Castillo, sino al Gobierno, no lleva la lista habitual de exautoridades firmantes, sin embargo, la exministra de Culturas y actual concejal de El Alto, Wilma Alanoca, confirmó a EL DEBER que fue elaborada por un grupo de exministros, aunque no especificó cuántos ni quiénes la redactaron.

Las tensiones en el MAS y los constantes pedidos de cambio de ministro Del Castillo no han cesado en los últimos meses. Muestra de ello es que la autoridad fue llevada innumerables veces a la Asamblea Legislativa a rendir informes sobre su gestión. Este 7 de julio se realizará una nueva interpelación.

Para el analista político Marcelo Aruquipa, los cambios casi imperceptibles dentro del gabinete y estas presiones para mover a Del Castillo corresponde a una “tensión muy fuerte” entre los “grupos de poder” al interior del MAS.

Tras el cambio del comandante de la Policía, un grupo de legisladores del MAS plantearon una investigación por al menos tres casos contra el general Jhonny Aguilera.

Sin embargo, el jefe de bancada Gualberto Arispe no cree que Orlando Ponce, nuevo comandante, inicie las pesquisas contra quien fue su compañero de promoción. Mientras su colega Ramiro Venegas denunció encubrimiento del fiscal de La Paz, Williams Alave, sobre el caso de egresos “irregulares” de los cadetes de la Academia Nacional de Policías que también incluye a Del Castillo.

Ante ello, un grupo de parlamentarios impulsará las investigaciones dentro de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, los exministros alertaron que se habría producido un “pacto de silencio y complicidad” entre altos funcionarios del Ministerio de Gobierno y mandos policiales para proteger casos de corrupción y encubrimiento de delitos.

El jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, criticó el pronunciamiento de los exministros de Morales “que ahora rechazan lo que ellos mismos fomentaron: el atropello, maltrato y manoseo de la Policía Boliviana”.

“¿Qué moral tienen los ministros del señor Evo Morales para criticar lo que ellos empujaron? Como todos los antecedentes de sus comandantes que han sido juzgados por vínculos con el narcotráfico en el exterior, clonación de placas y venta de vehículos robados y un sinfín de delitos. El problema de la Policía es el MAS”, enfatizó.

