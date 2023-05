Exministros de Evo presentan denuncia en la Fiscalía General contra ejecutivos de YPFB por supuesta compra irregular de diésel

Desde marzo el exministro venía denunciando hechos irregulares en la estatal petrolera, incluso los dos exministros ofrecieron una conferencia de prensa en el parlamento entregando los documentos a diputados del ala radical de la bancada del MAS, los diputados 'evistas' habían prometido hacer gestiones, pero no se avanzó nada.

La exministra Teresa Morales denunció "megacorrupción que tiene varios elementos, uno de ellos es una importanción desmesurada de combustible que no se justifica". Según ella, la petrolera estatal ha importado diésel en paralelo a dos empresas bolivianas que se dedican a ello, pero lo ha hecho pagando más caro. "Lo importaron por 15 meses, pagando no el mismo precio que las privadas bolivianas, sino 30% más. Sumando esos 15 meses, han pagado $us 700 millones con sobreprecio", denunció.