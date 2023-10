Experta de la Uagrm dice que el cuestionario censal es complicado, pero cumple parámetros

En una entrevista en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, Vargas explicó que los censos tienen una limitación en lo que se refiere a la cantidad de preguntas. “No se puede atender las necesidades de todas las instituciones y de todas las regiones. Las 59 preguntas no van a responder a todas las inquietudes, pero tampoco se puede ampliar más. Es ya una boleta bastante complicada, porque, si bien son casi 60 preguntas, algunas de ellas se abren con otras preguntas, como la parte de mortalidad, la de migración y se incorporan otras cinco subpreguntas al interior de ellas. Eso significa sumar más preguntas y demorar más el trabajo del agente censal empadronando a cada persona”, analizó.

En el censo de 2012 se incorporó una categoría que señalaba “no soy boliviano”, para separar a los bolivianos con aquellos que se auto identificaban con algún pueblo originario. Ahora, en el caso del Censo de Población y Vivienda 2024 está la posibilidad de responder si una persona se auto identifica o no con un pueblo, pero no está separado de ser o no boliviano.