Experto habla de fracaso en preselección de candidatos judiciales y opositores no darán apoyo

Si el MAS no logra el consenso con todos los partidos para el proceso de preselección de candidatos a magistrados judiciales, no habrá elección, advirtió el analista constitucional, Israel Quino quien recordó que existe una conminatoria internacional. Asimismo, los opositores también adelantaron que si no hay cambio de actitud del MAS no habrá apoyo al nuevo reglamento.





“Si aprueban por mayoría el reglamento el proceso va a ser un fracaso, si no hubiera esta complementariedad entre los partidos no habrá listas aprobadas por dos tercios, esto significa que si no hay listas de postulantes aprobadas por dos tercios pues no habrá elecciones judiciales”, advirtió el abogado constitucionalista en rueda de prensa.





Este lunes, el MAS y los partidos de oposición retomarán la sesión suspendida el sábado y analizarán los términos del nuevo reglamento para la preselección de candidatos a altos cargos judiciales, tal como mandó la Sala Constitucional Primera del Beni que anuló el actual reglamento.





Para los opositores está claro que el MAS intenta aprobar un nuevo reglamento en los mismos términos y esperando otras demandas judiciales y que ellos no se prestarán a una acción de esa naturaleza. El diputado, Carlos Alarcón, admitió que deben estar presentes por obligación, pero no avalarán los documentos que se vayan a tratar.





“Nosotros no nos vamos a prestar si es que no se considera un giro de 180 grados al proceso. Si no quiere el MAS aceptar ir a fojas cero y aprobar una verdadera ley de garantías que trate de recuperar este proceso que nació muerto. Tienen dos precedentes funestos de preselección de altas autoridades y no reaccionan. Es inaudito”, dijo el diputado en clara alusión a los procesos de elección judicial de 2011 y 2017.





Para el experto constitucional, si el MAS no logra concertar todo el proceso, recurrirá a los decretos para designar jueces y recordó que existen precedentes con respecto de esa atribución presidencial, aunque se produjeron antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y antes de que se promulgue la Ley del Órgano Judicial.





“¿Cuál sería el único camino que le resta a la estructura del poder en razón de los equilibrios de poder que tiene que existir?, pues la designación por decreto, ya lo hizo el expresidente Evo Morales en 2010 y lo hizo Carlos Mesa en 2004. Entonces, no sería ilegal, no sería inconstitucional; sin embargo, eso ya sería la estocada final del sistema de justicia”, lamentó el abogado.





Para el diputado Alarcón la alternativa debe forjarla la ciudadanía apoyando la reforma judicial que promueven los juristas independientes y presionar a la Asamblea para que trate un referéndum que permita el cambio en la designación de altos magistrados y recordó también que la recolección de firmas acabará el próximo 24 de abril.





Quino dijo que es imposible pensar en una prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. Recordó que para prorrogar el mandato de la ex Presidenta, Jeanine Áñez y de todas las autoridades electas en ese periodo constitucional hubo una consulta al TCP que autorizó la prolongación del mandato.





“No puede fallar para sí mismo el Tribunal Constitucional. Por eso, la forma de una prórroga o extensión del mandato de las actuales autoridades más allá de los seis años en el Órgano Judicial es prácticamente imposible”, precisó.