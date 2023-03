Expertos canadienses capacitan a guardaparques bolivianos para afrontar los incendios forestales

Mike May, especialista sénior en incendios forestales, dijo que las fuerzas armadas formaron un grupo de trabajo que incluye miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea para responder a emergencias en áreas como la Amazonía boliviana, según reza un reporte del Canadian Press.



May, quien firmó su contrato como "acompañante" además de su trabajo regular, también visitó Bolivia durante una semana en enero para hacer un análisis de necesidades y regresará este mes para brindar capacitación.



"No hay muchos fondos disponibles para ellos", dijo en una entrevista. "Tienen algunas herramientas, tal vez no en la medida en que las tenemos nosotros en Canadá. Somos muy afortunados aquí".



May, quien anteriormente brindó su experiencia en Sudáfrica y Australia, dijo que entrenará a un grupo de personal militar para luego entrenar a los soldados de primera línea para ayudar a combatir los incendios.