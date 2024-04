Expertos ven 'mal uso del asilo' y temen precedente en el conflicto diplomático de Ecuador y México

En este sentido, la ex canciller boliviana Karen Longaric, en contacto con EL DEBER dijo que las normas que regulan la institución del asilo, explican que el asilo es un mecanismo de protección que se otorga solamente a los perseguidos políticos y no a los delincuentes comunes, quienes no pueden gozar de la protección del asilo. “En consecuencia el país asilante debe tener en cuenta que no puede ni debe otorgar asilo a una persona que ha cometido delitos comunes”, agregó.

Intervención de López Obrador



“ (Manuel) López Obrador (el presidente mexicano) es una persona torpe y arbitraria y no es el primer problema que tiene en la región sobre el tema de asilo diplomático y sobre otros temas vinculados a las relaciones internacionales. Durante el gobierno constitucional de la presidenta Jeanine Áñez, nosotros mantuvimos una tensa y difícil relación por la ostensible injerencia de México en los asuntos internos de Bolivia”, recordó la ex canciller.



En la misma línea, Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos y la OEA, precisó que en el lado político, estas provocaciones empezaron por declaraciones de AMLO en su programa La Mañanera, que son muy ofensivas para el pueblo ecuatoriano, es una intervención directa en asuntos internos. Se ha puesto a criticar la elección del presidente de Ecuador, Daniel Noboa y se ha referido a la muerte del periodista que fue asesinado, vinculándolo.



Aparicio considera que existen dos tipos de conflicto, el primero jurídico de derecho internacional y, el segundo, político regional. Por el lado del derecho, la inviolabilidad de las embajadas está regulada en la Convención de Viena del año 1961, de la que México y Ecuador son parte. Además, existe la convención sobre asilo diplomático, en el marco de la OEA, que es única en el mundo.



El gobierno ecuatoriano adujo que Jorge Glas no es un perseguido político, sino un acusado de delitos comunes que tiene varios juicios y condenas en su contra. Pero lo que no se puede negar es que ni amparándose en la Convención de Viena ni la de la OEA, en ningún caso se puede violar la sede de una embajada y menos detener o maltratar a un funcionario diplomático.



Los sucesos en Quito-según el exembajador- pueden sentar un precedente para las relaciones diplomáticas latinoamericanas. Lo que hay que proteger es esa institución y ahí espero que se llegue a algún tipo de acuerdo para que no haya un precedente y que el día de mañana Nicolás Maduro decida invadir la embajada de Argentina o cualquier otro, porque estaríamos ante un precedente nefasto. "En resumen, políticamente México ha provocado a Ecuador, pero en términos jurídicos Ecuador ha cometido ha cometido un error al invadir por la fuerza la embajada de México y se soluciona con una disculpa de Ecuador", agregó..