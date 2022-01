Expolicía boliviano pedido por EEUU trabajó en Felcn donde su hermano era el director

Escucha esta nota aquí

Omar Rojas Echeverría es exmayor de la Policía, ahora está preso en Colombia y es considerado un capo del narcotráfico, al punto de ser llamado “el Pablo Escobar boliviano” y ser solicitado para su extradición por EEUU. Antes de ser dado de baja en la Policía trabajó como oficial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, donde su hermano, el coronel Jorge Alexander Rojas Echeverría, se desempeñó como director departamental.



Los informes a los que accedió EL DEBER señalan que Omar Rojas Echeverría, dado de baja por deserción, fue detenido el 10 de marzo de 2021 en Colombia, durante el operativo combinado ‘Los Andes’, que fue practicado por fuerzas antinarcóticos de Perú y de Colombia, en coordinación con la DEA. Omar Rojas fue detenido junto a cuatro ciudadanos, mientras que en Lima-Perú se apresó a otros cuatro personajes bolivianos entre ellos Jorge Roca Suárez, conocido como ‘Techo e’ paja’.



Rojas Echeverría y los otros detenidos son acusados por el tráfico de toneladas de droga a Estados Unidos.





El exmayor Omar Rojas Echeverría (primero de izq. a dcha.) está preso en Colombia donde lo denominan el ‘Pablo Escobar boliviano’. Trabajó en la Felcn de Santa Cruz. Foto. Policía de Colombia



Los últimos informes oficiales señalan que cuando se conoció de la detención de Omar Rojas Echeverría en Colombia, en Bolivia su hermano, el coronel Jorge Alexander Rojas Echeverría, se desempeñaba como inspector nacional de la Policía; o sea, era el tercer hombre más importante de la institución verde olivo en nuestro país.



En ese momento, Jorge Alexander Rojas fue cuestionado tras la detención de su hermano por considerar que había protección.



Las investigaciones que se iniciaron en Bolivia, a cargo de la misma Felcn y de organismos antinarcóticos de Perú y de Colombia, además de informes de la DEA, señalan que el coronel Jorge Alexander Rojas Echeverría, asumió como director departamental de la Felcn en 2014, y que su hermano, Omar Rojas Echeverría también ejercía como oficial en la Felcn de Santa Cruz.



En esa oportunidad, el coronel Jorge Alexander Rojas Echeverría aseguró a la prensa que daría dura batalla a expendedores de droga al raleo en colegios y universidades de Santa Cruz. Aseguró que tenía la suficiente capacidad porque venía de ejercer como director de la Felcn de Cochabamba.



El coronel Jorge Alexander Rojas Echeverría, hasta hace un mes se desempeñaba como inspector nacional de la Policía, pero pasó a la letra C, o sea al servicio pasivo para acogerse a la jubilación.



Fuentes de la fuerza antidrogas señalan que el coronel Alexander Rojas tenía una supuesta cercanía a dirigentes del MAS, durante los conflictos poselectorales de 2019, cuando ocurrieron quemas y destrozos en unidades policiales de Cochabamba.



En noviembre de 2020, Rojas apareció en videos de redes sociales dando seguridad al expresidente Evo Morales, cuando este visitaba una de sus casas en Cochabamba. Antes de ser comandante regional de Sacaba, Rojas ocupó la Dirección Departamental de Tránsito.



Investigado por legitimación



Tras la detención del exmayor Omar Rojas en Colombia junto a Herland Montaño Fernández, Jheyson Montaño Fernández, Edgar Anastasio Menacho Capobianco, Nelson Joel Pino Herrera, Jorge Rivero Saavedra, Roberto Moisés Banzer, Jorge Roca Suárez y César Omar Cuéllar Pérez, estos últimos en Perú, la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz y la Felcn, abrieron una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.



Incluso el 22 de octubre de 2021 se presentó una imputación contra todos ellos por legitimación de ganancias ilícitas, luego de establecerse en una investigación que sus perfiles económico-social-patrimonial no tenían relación con los bienes que acumulaban.



En la investigación la Felcn y la Fiscalía establecieron que el exmayor Omar Rojas Echeverría y los que cayeron en Colombia acumularon bienes cuantiosos diseminados por nuestra capital e incluso en áreas rurales.



Edicto y pedido de coperación



La Fiscalía de Santa Cruz, al no encontrar a los investigados que estaban detenidos en Colombia y Perú, entre ellos Omar Rojas, pidió el procesamiento en rebeldía. Fue así que con el aval de la justicia y el impulso de la Fiscalía la Interpol emite alerta roja contra Omar Rojas.



Asimismo, a mediados de junio de 2021, se publicó el edicto de prensa de procesamiento a Omar Rojas y los otros detenidos en Colombia y Perú. Fueron notificados de acuerdo a norma en el portal electrónico. La Fiscalía además pidió la cooperación internacional a sus pares de Colombia y Perú.