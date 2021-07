Expresidenta Áñez envía una carta a Bachelet y pide audiencia para exponer su caso

Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez envió este martes una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Solicita una audiencia para que pueda exponer su caso y responsabiliza al presidente Luis Arce por su encarcelamiento.

“Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Añez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora”, indica la misiva.

Explica que no cometió ningún delito antes ni después de su mandato y sostiene que la detención preventiva que cumple fue dispuesta como una “decisión política” del actual Gobierno del MAS.

“Señalan que supuestamente me 'autoproclamé' como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y por ende se me acusa de ser autora de un supuesto 'golpe de Estado' en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito ni antes ni después de asumir mi mandato”, enfatiza.

La carta:

Asegura que cumplió con su deber constitucional al asumir la jefatura del Estado, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado y sostiene que se ejerce una persecución política en su contra.

También alerta que “sigue el peligro que sufra un accidente cardiovascular paro cardiaco por el cuatro de hipertensión arterial” que presenta, recalcando que la teoría del “golpe de Estado” se va desmoronando día a día.