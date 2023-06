Expulsan a Gerardo García, vicepresidente del MAS, de los interculturales

Asimismo, refieren que las afirmaciones que realiza García en contra del Gobierno de Luis Arce no reflejan la posición oficial de los interculturales , por lo que consideran que comete un acto de traición al denostar al Gobierno.

Más adelante, recuerdan que García no fue electo orgánicamente para el cargo que ejerce “incluso en la elección orgánica interna para representar a interculturales de Santa Cruz salió segundo. Vale decir que el Sr. Gerardo García no representa a la familia intercultural y fue elegido a dedo para dicho cargo, por lo que hoy no goza del respaldo y confianza de la organización”, señala el documento que lleva la firma de todo el comité ejecutivo de la organización.