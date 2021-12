Exvocales potosinos discrepan sobre la presencia de Pumari en el incendio del TED en 2019

Escucha esta nota aquí

Los ex vocales electorales Julio Mujica Quispe y Claret Ramos Rodríguez discreparon abiertamente sobre la presencia del ex cívico Marco Pumari durante los conflictos de 2019 y la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.





“En toda la documentación que se tiene en el tribunal y una copia, nosotros no hemos sindicado a nadie, no hemos dado (a la Fiscalía) nombres de nadie”, declaró el ex presidente del TED en Potosí, en una entrevista concedida a radio Compañera.





Sin embargo, la ex vocal Claret Ramos Rodríguez aseguró que Pumari estuvo al frente de las protestas y cuando fue convocado para recibir información sobre el desarrollo del proceso electoral, abandonó la reunión y se negó a aceptar las explicaciones.





“El Defensor del Pueblo fue quien convocó a una reunión para aclarar y resolver las observaciones que tenía el señor (Marco) Pumari, pero él no quedó del todo satisfecho pese a la explicación que se le dio (…) en ese momento recibió una llamada y después dijo que de continuar el conteo esto va arder y abandonó la reunión”, declaró la ex vocal Ramos en una entrevista a radio Fides.





Marco Pumari fue enviado a la cárcel con detención preventiva al penal de Uncía acusado de obstaculización de procesos electorales, previsto en el inciso H del artículo 238 de la Ley de Régimen Electoral.





El ex presidente del TED Potosí dijo que la Fiscalía les envió videos, documentos y otro material para identificar a los posibles responsables y la sala plena del TED no los pudo identificar plenamente y así lo hicieron conocer a las autoridades.





Asimismo, refirió de que si Pumari hubiera sido identificado o por lo menos sindicado, no podrían haberlo habilitado como candidato a la vicepresidencia en los comicios de 2020.





La ex vocal Ramos identificó a tres personas como las responsables de agitar a la gente indicando que Marco Pumari estaba en compañía de Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia, para quienes la Policía también tiene órdenes de aprehensión.





De acuerdo con la imputación en contra del ex líder cívico, una veintena de personas declaró ante la fiscalía e identificó a las tres que generaron el conflicto.

