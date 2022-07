Exyerno de Sosa enamoraba con la hija de un Lima Lobo; la Policía espera estudios del Paraguay

El día en que Juan José Dorado Gonzales fue declarado como desaparecido, una joven mujer, hija de uno de los capos de una red de narcotráfico del Beni, de los Lima Lobo, en su cuenta de Facebook colocaba un corazón en el cielo, como muestra de despedida.



Luego de la movilización policial y de la denuncia formal de los familiares que daban por desaparecido a Juan José Dorado, se conoció que ya era el exyerno de Angélica Sosa, pues se había divorciado de su esposa, hija de la exalcaldesa.



El expediente del caso que sustanció el juzgado séptimo de Familia de la capital, registra que el 23 de febrero de 2022, el matrimonio entre Juan José Dorado Gonzales y la hija de la exalcaldesa quedó disuelto después de un proceso iniciado entre la pareja.



La justicia emitió el fallo y quedó disuelto el vínculo matrimonial por considerar que ambas partes mostraron su pleno acuerdo.



Los datos de la Policía registran que Juan José Dorado Gonzales, empezó una relación con su nueva pareja, la hija de Lima Lobo.



Según informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el padre de la pareja de Dorado, fue detenido en abril de 2020 durante una acción en la que se desbarató todo el clan Lima Lobo, que según los informes, tenía como su centro de operaciones San Joaquín.



El traficante era considerado como el líder del clan Lima Lobo y fue sentenciado a 15 años de cárcel por narcotráfico, pero era buscado desde 2008, para que cumpla su condena en el penal El Abra de Cochabamba.



Su desaparición, un misterio



El 7 de este mes, alrededor de las 9:17, Juan José Dorado, de 27 años, viajó desde el aeropuerto El Trompillo a la estancia Cupesí, jurisdicción de San José de Chiquitos, en una avioneta matrícula CP-3172 piloteada por Ernesto Cortez Tomas, de 25 años.



Desde ese día un misterio rodea la desaparición de Dorado y del piloto Cortez.



Las últimas revelaciones del comandante de la Policía, coronel Erick Holguín, señalan que Naabol, a través de su torre de control, certificó que la nave en su plan de vuelo solicitado tenía que regresar el mismo día.



Sin embargo, no lo hizo pero regresó al siguiente día o sea el 8 a las 18 horas.



La avioneta regresó con el piloto pero debía de ingresar al hangar 101, pero estas instalaciones están cerradas por el covid-19.



La Policía no encontró la avioneta ni tampoco al piloto Ernesto Cortez, que es buscado.



Para el ingreso al hangar la Fiscalía pidió orden de allanamiento a la justicia.



Asimismo la Fiscalía emitirá requerimientos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Naabol, para que certifiquen e informe con claridad el viaje y el plan de vuelo de la avioneta CP-3172.





Presunto cadáver de Juan José



La mañana del miércoles, la Comisaría Primera de Río Verde, dio cuenta del hallazgo de un cuerpo sin vida. Estaba en la ruta Salazar, a 340 kilómetros de Puerto Pinasco, del departamento de Presidente Hayes, en el Chaco paraguayo. Estaba envuelto en una bolsa negra, que tenía pegado un papel en el cual estaba escrito: “Eme’e Boli José Dorado”.



Los restos en estado de putrefacción fueron sometidos a una pericia forense, pero no determinó las causas del deceso.



El forense patólogo Erwin Escobar, reveló que se detectó excoriaciones en las extremidades inferiores, que se produjeron antes de su muerte. Sin embargo, no se evidenció heridas por armas blancas o de fuego.



Las autoridades del Paraguay solicitarán a Bolivia la remisión de estudios dentales de Juan José Dorado, para la comparación con las placas del cadáver.



Asimismo la Policía solicitará estudio de ADN, de comparación facial y física, de tatuajes y análisis dactiloscópicos.



OTRAS MEDIDAS



LA FISCALÍA | La Fiscalía de Santa Cruz inició investigaciones por desaparición de persona tras la denuncia de los familiares de Juan José Dorado.



CITACIONES | Dentro del proceso de investigación, la Fiscalía también informó que se emitirán citaciones contra algunas personas, entre ellos familiares del desaparecido Juan José Dorado.



EN BUSCA DEL PILOTO | La Policía inició pesquisas para dar con el paradero del piloto de la avioneta Ernesto Cortes Tomás, que está desaparecido.