Fallece el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, y deja una carta póstuma

En su carta póstuma, acusó al gobierno de Arce de abandonar el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se venía ejecutando hasta fines del 2019, y optar por la "falsa ilusión" de la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que aún no es viable a gran escala.



Aseguró que esta decisión ha provocado un "rotundo fracaso" del proyecto y ha generado un "daño grave al Estado". Además, Montenegro denunció que las 18 piscinas de evaporación que se construyeron hasta el 2019 fueron abandonadas y no se ha hecho nada por repararlas o construir las 64 piscinas faltantes.



Montenegro también se defendió de las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que tiene una "profunda trayectoria revolucionaria y honesta" y que no se prestará a ser "vejado y humillado por una justicia amañada".