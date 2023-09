Fallo contra Goni es un antecedente jurídico en EEUU, afirma abogado de víctimas de 2003

“El fallo no es sobre el dinero, es sobre el mensaje muy fuerte (que lanza), ningún líder va a matar a su gente y escapar a ‘gringolandia’ y mis compañeros (las víctimas) han demostrado que no es el dinero, es el mensaje, que el mundo ahora entiende muy bien”, dijo un eufórico Thomas Becker, que fue parte del equipo de abogados que colaboraron con las víctimas.

Este jueves se conoció que los demandantes (las familias de 10 fallecidos) llegaron a un acuerdo confidencial con los demandados (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sanchez Berzaín), por las muertes de septiembre y octubre de 2003. Y aunque no se conoció la cifra final, la demanda que presentaron las familias reclamaba el pago de $us 10 millones en compensaciones.

“Primero, las víctimas reciben una compensación; segundo, como dice el acuerdo hay una resolución respecto de la disputa legal, ¿qué significa esto? que no hay más apelaciones, Goni ya no puede apelar no puede ir a la Corte Suprema; y punto tres, si no puede apelar ¿qué queda? la única cosa que queda es el veredicto que dice que Goni y Sánchez Berzaín son culpables de ejecuciones extrajudiciales en los Estados Unidos”, explicó el abogado estadounidense.