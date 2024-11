¿Falló el modelo económico en Bolivia? Samuel y Evo critican los dichos del ministro Montenegro

El expresidente Evo Morales y el empresario y político Samuel Doria Medina cuestionaron -por separado- este viernes al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, después de que la autoridad gubernamental asegurara que en la crisis boliviana no falló el modelo económico, sino su aplicación.

Doria Medina, mediante su cuenta en X, afirmó que el ministro de Economía repite el argumento de un expresidente que a fines del siglo pasado decía que “el problema no es el carro, sino el chofer borracho”.

“Hay un problema. En este caso el chofer del carro fue el ministro de Economía que antecedió al actual y ahora está de presidente (es decir Luis Arce). Pero fue el modelo el que falló. Lo hizo porque es rentista y extractivista. Lo dijimos desde el principio. Que no haya descubierto más gas, no fue un resultado inesperado”, escribió Doria Medina.

Versión de Montenegro

“¿Eso se ha aplicado? No ¿Es falla del modelo? No, es falla de la aplicación, del descuido que hubo por la nacionalización (…). Entonces, no podemos decir que ha fallado algo sino se ha aplicado estrictamente en su integridad”, señaló.