Fallo que validó el congreso que proclamó a Evo deberá ir al TCP

Expertos aseguraron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá revisar la determinación de un juzgado de Ivirgarzama que anuló la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de invalidar las resoluciones del Congreso Nacional del MAS realizado en Lauca Ñ. Por lo tanto, el ‘evismo’ aún no puede cantar victoria.

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, explicó que “el siguiente paso, según la CPE, es que el fallo vaya en revisión de oficio al TCP. No está ejecutoriado y se encuentra sujeto a revisión en el curso de las siguientes semanas”.

Entretanto, Eduardo del Castillo, consideró que desde su punto de vista personal y no así como ministro de Gobierno, “esto es un golpe a las organizaciones sociales que son dueñas del instrumento político (…), ellas son quienes crearon el MAS, aprobaron un estatuto que establece que ellas son las propietarias y que cualquier convocatoria a un congreso nacional tiene que ser de manera consensuada entre las tres organizaciones matrices del instrumento político”, dijo.

El diputado Carlos Alarcón sentenció que “Bolivia es el país de la locura judicial, constitucional, estamos de cabeza, está todo al revés, no hay idea de lo que es un Estado de Derecho”, lamentó.

Mencionó ejemplos. “El Tribunal Supremo de Justicia paraliza al Legislativo en sus atribuciones para sacar adelante las leyes para las elecciones judiciales. En el TCP, nueve tipos que están de salida se convierten en los que mandan en este país, quitan la atribución legislativa de la interpelación a ministros, deciden lo que les da la gana. Ahora, un juzgadito se enfrenta al TSE y le quita sus atribuciones. Estamos realmente muy mal. La única forma de mejorar, creo yo, ya no es cambiar la justicia solamente, sino cambiar de Gobierno en 2025”.

El senador ‘evista’ Leonardo Loza, señaló que el TSE debe cambiar, darle un giro a esa resolución “arbitraria, política, que obedece a instrucciones políticas del Palacio hacia el Órgano Electoral. El congreso de Lauca Ñ no infringió ningún derecho, se realizó con absoluta normalidad, esperamos que en los siguientes días, que se revierta esa decisión. Nosotros no presionamos a autoridad judicial alguna, simplemente tenemos la verdad bajo el brazo, no hay por qué realizar otro congreso”.