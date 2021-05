Falta de consenso sobre devolución de aportes de las AFP congela tratamiento legislativo del proyecto

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que el tratamiento del proyecto de ley para la devolución de los aportes realizados a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), se encuentra congelado mientras no se logre un consenso.

“El tema de las AFP está congelado porque no hay un acuerdo o consenso entre el Ejecutivo y los que piden la devolución, unos 50, algunos 100 por ciento, aunque existe la posibilidad de que, a través de una ley, pueda devolverse un porcentaje de esos fondos. La próxima semana podría acordarse y de manera consensuada aprobarse esa ley en la Asamblea”, adelantó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que la Central Obrera Boliviana (COB), mediante sus representantes, expresó su desacuerdo con el proyecto y planteó que los recursos de los aportes a las AFP sean destinados a préstamos con un mínimo porcentaje de interés.

“Lo que hemos pedido es una reunión entre los beneficiarios iniciales y los aportantes que en este caso sería la COB. En función a eso se va a decidir en el transcurso de esta semana, porque se nos hace muy complicado en este momento. Por nosotros no hay ningún problema, agendamos, debatimos y aprobamos, pero no queremos generar otro problema”, subrayó Mamani.

Según el legislador, lo más importante es generar los consensos necesarios para evitar conflictos con alguno de los sectores involucrados en la demanda.

“Mientras no haya consensos, no podemos tratar (el proyecto) porque no podemos generar más problemas en nuestro país, peor todavía en este momento cuando estamos enfrentando la pandemia”, manifestó.

