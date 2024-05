Falta de dólares y combustible generan al menos tres amenazas al gobierno de Arce

Después de más de un año de que en Bolivia se desató la crisis por la escasez de dólares, el jefe de Estado admitió el hecho, habló de “dificultades” pero no de una crisis y relacionó este problema económico a una intención política contra su Gobierno.

“Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar , pero no estamos en una crisis económica estructural como pretende posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato ”, afirmó Arce en las últimas horas.

El otro flanco que pone en apuros al Ejecutivo es la insuficiente distribución de carburantes, problema que se arrastra también desde hace varios meses. Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) niega desabastecimiento, la dirigencia de Transporte Pesado en Santa Cruz afirmó que si hasta el viernes, el Gobierno no ofrece solución, el 3 de junio comenzarán los bloqueos de carreteras .

“ Vamos a tener que salir a las calles (…) la subvención y el tema del dólar nos afecta porque los importadores y exportadores ya no tienen el mismo movimiento de carga, han bajado casi el 50%”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra.

El otro sector que también anunció protestas desde junio es el de los gremiales y trabajadores por cuenta propia quienes tras su congreso nacional que se realizó en Santa Cruz, ratificaron una movilización constante si es que el Gobierno no soluciona la escasez del dólar y de combustibles, que son los dos primeros puntos que están en su pliego petitorio.

“Realizaremos una marcha de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz, una marcha que iniciará el 10 de junio y concluirá entre el 17 o 18 de junio . Y si el Gobierno no hace caso al pliego petitorio iniciará el bloqueo de caminos de forma indefinida”, anunció en las últimas horas el secretario general de la Confederación Nacional de Gremialistas de Bolivia, René Flores.

El tercer flanco de conflictos contra Arce llega desde su propio partido, el MAS pero desde el bloque radical liderado por Evo Morales que hace nueve días ordenó a su bancada no aprobar créditos que solicite el Gobierno de Luis Arce. No obstante, aunque dos días después, Morales en conferencia pidió disculpas a sus bases y aseguró que no se podía cumplir esa instrucción, los créditos siguen congelados.