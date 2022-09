Falta de independencia en la justicia fue detectada en 4 reportes internacionales

“Hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia, lo que sí tenemos es una deuda pendiente de resolver que es la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia”, dijo Luis Arce en una rueda de prensa posterior a su intervención en la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU.

Desde la Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, hicieron notar que estos reportes señalan de manera documentada la injerencia política en la justicia, una práctica que no se limita únicamente al gobierno de Luis Arce.

Arce, quien habla en Bolivia solo con medios vinculados al sistema estatal, dijo la pasada semana en Nueva York: “El Ministerio de Justicia está trabajando para hacer una propuesta clara que no solamente sea una reforma, nosotros llamamos una ‘reconstrucción de la justicia’” y remarcó que “un sometimiento” de la justicia al mundo político “no existe”. Eso sí, admitió que el sistema judicial “no está funcionando para resolver las demandas de la población”.

Al respecto, César Muñoz lamentó que Arce considere que “todos los organismos internacionales estén equivocados y que mágicamente, sin que haya cumplido su promesa de promover una reforma estructural, ahora la justicia es imparcial y no se pliega a intereses externos”. “El presidente está intentando tapar el sol con un dedo”, complementó.

El portavoz presidencial Jorge Richter defendió la postura del mandatario y rechazó que exista una conexión directa entre el poder político y los operadores de la justicia. “Usted se imagina que, en el país, a simple llamada telefónica de un político se modulan los fallos judiciales, usted cree que eso ocurre en el país de forma generalizada, común y de todos los días, eso no es así”, expresó Richter en una entrevista con el programa “Influyentes” de EL DEBER Radio.

El vocero no negó que la justicia boliviana sea “un desastre”. Es más, dijo que es preferible someterse a un acuerdo antes de llegar a un juzgado; sin embargo, sí descartó que la justicia sea manejada a órdenes del oficialismo, pese a que todos los juicios que se abrieron en contra de los dirigentes y militantes del MAS fueron cerrados, archivados o desestimados; y por el contrario, se agudizaron los casos en los que están involucrados los opositores políticos.

“La administración de la justicia no garantiza transparencia, rapidez, no fluye y no da certidumbres de independencia o transparencia u objetividad en sus fallos, eso nadie ha dejado de reconocer, pero lo otro de que un político alce un teléfono y module un fallo, yo creo que eso tiene bastante misticismo que se instala desde la política”, aclaro Richter ante la evidencia.