FAM minimiza participación de las gobernaciones en el censo y dice que su rol es 'tangencial'

El ataque fue directo para la Gobernación cruceña y en concordancia con el discurso masista instó a Camacho a convertirse en un mediador y lo acusó de querer "aprovecharse políticamente" del proceso censal.



"Las gobernaciones o la Gobernación de Santa Cruz no tiene vela en este entierro porque no es el beneficiario de los recursos de coparticipación, no es el que hace la cartografía, no es el que tiene problemas de límites, más bien debería colaborar y resolver, debería ser un puente y no una instancia que políticamente quiera aprovecharse", enfatizó Puerta.