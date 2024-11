Familia de la menor desaparecida la da por fallecida y Alcalde reporta 11 heridos

“Por favor es que no cesen la búsqueda, que encuentren a mi sobrina, solo queremos verla por última vez, pedir que cumpla el alcalde lo que hoy me ha prometido que no iba a parar de buscar a mi sobrina y también al viceministro de Defensa, ellos se han comprometido de que la iban a encontrar y nos iban a devolver a mi sobrina; y yo les pido por favor a los medios de comunicación, no dejen de venir hasta que aparezca mi sobrina, porque las autoridades solo se mueven cuando hay cámaras”, pidió en medio de lágrimas la señora Montaño.