Familiares de presos políticos protestarán frente a la oficina de la CIDH en Washington

“Hoy a nombre de mi familia y mi padre quiero agradecer a todos los residentes bolivianos en EEUU por sus muestras de cariño, no sólo a mi padre, sino a todos los presos y perseguidos del régimen (del MAS) y también por la movilización pacífica que están convocando. Como familiares de las víctimas y perseguidos por este gobierno queremos agradecer de corazón por su apoyo no solo a la democracia sino también por la lucha por la libertad de todos los presos políticos”.

En calidad de presa política, Milena Soto, dice en su video “soy presa política en mi país por más de dos años, tres meses y cinco días. El atropello a mis derechos ha sido de forma constante, se me iniciaron tres procesos, se intentó secuestrarme, se me golpeó, no se respetaron los derechos ni siendo mujer ni siendo madre, mucho menos siendo parte de la sociedad civil que, en todo mi derecho, me manifesté en 2019 en defensa de la ciudad de Cochabamba”.