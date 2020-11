Familiares se opusieron al levantamiento y a la autopsia del cadáver del minero Orlando Gutiérrez

Escucha esta nota aquí

Fotos y video: Emilio Huáscar

Los familiares del dirigente minero, Orlando Gutiérrez Luna, de 36 años, se opusieron al levantamiento legal del cuerpo para la autopsia de ley, cuyo objetivo es conocer las causas de su deceso, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Alfredo Vargas.



"Mediante acta de oposición, los familiares se opusieron al levantamiento legal del cadáver y autopsia de ley, indicando que el diagnóstico se mantenga en reserva y no ameritaba ninguna investigación", explicó la autoridad policial.



El documento fue firmado por el hermano del fallecido; la asesora jurídica de la clínica donde estuvo internado; el investigador asignado al caso; y la fiscal de Materia, Dubravka Jordán.



Hasta ayer, la Policía no recibió ninguna denuncia formal sobre la agresión que sufrió el dirigente minero; ante esa situación, la Felcc inició de oficio la investigación del deceso.

Según investigaciones preliminares, tras las elecciones generales del 18 de octubre, Gutiérrez fue interceptado y agredido por un grupo de personas.



El dirigente minero quedó herido en el parietal izquierdo y fue auxiliado y llevado a una clínica de la zona de Sopocachi, donde permaneció internado durante 11 días. No obstante, los familiares de la víctima no presentaron ninguna denuncia ante las autoridades competentes.



Un día después de la agresión, la Felcc desplazó a ese nosocomio a un grupo de investigadores de la División Delitos Contra las Personas y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), pero el personal restringió cualquier contacto con Gutiérrez.



El jefe policial explicó que se actuó de la misma forma con el personal de la Defensoría del Pueblo, de la Caja Nacional de Salud (CNS) y con los representes legales del dirigente minero.



El viernes 23 de octubre, a las 08:45, de nuevo los agentes de Homicidios y del DACI fueron a la clínica para recabar información del hecho, no obstante, la asesora jurídica no permitió su ingreso.



A insistencia del personal policial, el médico de guardia, Edgar Salazar, informó que Gutiérrez presentaba Traumatismo Encefálico Craneal (TEC) leve, que estaba consciente, estable y no necesitaba terapia intensiva.



En ese marco, se emitieron tres requerimientos fiscales solicitando al director de la clínica información sobre la causa de la muerte del dirigente y remita copias legalizadas del acta de oposición del levantamiento del cadáver y el historial clínico.



"Durante este periodo, la Felcc hizo actuaciones de oficio para tratar de recabar toda información, pero lastimosamente este miércoles hemos recibido la noticia del fallecimiento del dirigente minero. Ahora se intensificó la investigación", dijo Vargas.





Lea también PAÍS Fiscalía abre investigación sobre la muerte del minero Orlando Gutiérrez Las autoridades lamentaron que familiares no permitieran la autopsia al cuerpo de Gutiérrez, que falleció el miércoles en una clínica de La Paz.