Federación de Maestros en Tarija se resiste a la aplicación de la nueva malla curricular

Los maestros urbanos y rurales de Tarija no aplicarán la malla curricular que impone el Ministerio de Educación para la presente gestión debido a que no fue consensuada con ambos sectores, aseguran los dirigentes sindicales.

"No vamos aplicar los nuevos contenidos de la malla curricular porque no hemos sido parte de las enmiendas. Además, se necesita de presupuesto, no podemos sacar de nuestro bolsillo ni pedir que solventen los padres de familia", dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija (FTEUT), Julio César Cori.