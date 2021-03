Felcc investiga dos ejes de la tragedia en la UPEA y no descarta indagar a más personas

Escucha esta nota aquí

Las pesquisas para esclarecer la tragedia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ofrecen nuevas luces a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que, tras identificar a los dos bandos y someter a siete personas a una investigación, se plantea nuevas interrogantes y la necesidad de indagar a más personas relacionadas con el hecho.

La primera de estas aristas apunta a cómo y dónde nace la Asamblea estudiantil que conllevó a la reunión de los estudiantes en el edificio de la UPEA. Mientras se trata de establecer quiénes son los actores que permitieron el acceso a la reunión donde se aglomeraron las personas en el pasillo de la UPEA (foto), según el director departamental de la Felcc, Douglas Uzquiano.

La tragedia de la UPEA se dio tras la rotura de una baranda, en el cuarto piso del edificio de la casa de estudios donde se encontraban aglomerados más de un centenar estudiantes, de los que ocho fallecieron y otros más resultaron heridos.

El director de la Felcc también adelantó que se están realizando entrevistas a diferentes testigos y remarcó que no había permiso para ingresar a las instalaciones de la casa de estudios, por lo que tampoco se descarta citar a los directivos de la UPEA, aunque "no hay algo que llegue a involucrarlos".

Del mismo modo, la autoridad policial manifestó que en este tipo de hechos suelen producirse 'pactos de silencio', por lo que los videos y cámaras de la universidad serán clave para conocer quienes estaban motivando las acciones y generaron una gresca en la zona donde ocurrió el accidente.

"De cada bando tenemos tres aprehendidos. Nos falta uno que sería el actor principal. También se debe esclarecer qué motivó a los alumnos subir al cuarto piso del edificio", manifestó Uzquiano a Bolivia TV.

Por otro lado, según las declaraciones de dos universitarias, el detonante de la tragedia apunta a que W. Quispe (estudiante que había egresado hace un par de años, pero que seguía fungiendo como dirigente) ejerció presión para que la reunión se llevara a acabo, pese a que las clases presenciales están prohibidas debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.

La asamblea estaba convocada para las 8:00 del martes en la planta baja de la universidad, pero (según la declaración de las estudiantes, citadas por el fiscal Marco Cossío) Quispe, que llegó con cuatro encapuchados, instó a que el tumulto universitario se traslade al cuarto piso del bloque de la facultad de Economía.

Allí, este dirigente empezó la refriega. Lo que sucedió después está registrado en los videos que circulan en las redes sociales, que muestran cómo se dan los empujones, incluso, cómo una muchacha empuja a otra, que termina cayendo desde una altura 16,7 metros y esta una de las ocho víctimas.

La aprehensión de Quispe

La Felcc informó a EL DEBER que la tarde de este miércoles fue aprehendido W. Quispe luego de que se presentara voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. El director nacional de esta unidad policial, coronel Alberto Aguilar, confirmó que Quispe, así como V. P, F. V. C., N. C. T., P. C., J. C. L. y R. M. M.; está en celdas policiales.

La investigación sigue su curso y la toma de declaraciones se ampliará a medida de que se vayan identificando a más involucrados. Incluso, el rector de la UPEA será convocado a brindar su declaración.

